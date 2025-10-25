Марочко заявил о страхе страхе ВСУ перед окружением в ДНР

Марочко: ВСУ боятся окружения в Константиновке и строят новые фортификации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся окружения в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), из-за чего строят новые фортификации. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Противник упорно и усиленно пытается усиливать свои оборонительные фортификационные сооружения в Константиновке и распределить тот личный состав, который находится в данном районе, таким образом, чтобы не допустить окружения данного населенного пункта», — сказал Марочко.

Ранее о начале захода армии России на границы Константиновки сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что заход на окраины населенного пункта является предвестником городских боев.