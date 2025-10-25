Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:43, 25 октября 2025Бывший СССР

Марочко заявил о страхе страхе ВСУ перед окружением в ДНР

Марочко: ВСУ боятся окружения в Константиновке и строят новые фортификации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся окружения в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), из-за чего строят новые фортификации. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Противник упорно и усиленно пытается усиливать свои оборонительные фортификационные сооружения в Константиновке и распределить тот личный состав, который находится в данном районе, таким образом, чтобы не допустить окружения данного населенного пункта», — сказал Марочко.

Ранее о начале захода армии России на границы Константиновки сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что заход на окраины населенного пункта является предвестником городских боев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США отказались поддержать Украину в ООН. Какие страны присоединились к антироссийскому заявлению Киева?

    Последствия мощного взрыва газа в многоэтажке в Сочи попали на видео

    Над еще одним российским городом прозвучали взрывы

    Марочко заявил о страхе страхе ВСУ перед окружением в ДНР

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

    Кличко сообщил о взрывах в Киеве

    На Украине объявили угрозу дальней баллистики из-за возможного запуска «Орешника»

    Историк резко высказался о запрете русского языка на Украине

    Средства ПВО сбили еще один летевший на Москву БПЛА

    В МИД России назвали последствия замены Зеленского на посту президента Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости