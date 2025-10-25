Миллиардер дал 130 миллионов долларов на выплаты военным в США

NYT: миллиардер Меллон дал $130 млн на зарплаты военным на фоне шатдауна

Миллиардер Тимоти Меллон дал 130 миллионов долларов на выплаты военным на фоне шатдауна в США. Имя спонсора назвала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника.

О крупном пожертвовании сообщил 23 октября американский президент Дональд Трамп, информацию подтвердил представитель Пентагона Шон Парнелл. Кто именно перечислил деньги, не уточнялось, глава Белого дома назвал этого человека другом и патриотом.

На следующий день Трамп вновь отказался назвать имя спонсора, отметив, что тот желает остаться анонимным и не хочет публичности. Газета утверждает, что жертвователем стал Тимоти Меллон, который ранее выделял средства на президентскую кампанию Роберта Кеннеди-младшего и дал 50 миллионов долларов комитету политических действий во время кампании Трампа.

Состояние семьи Меллонов, по оценке Forbes, составляет 14,1 миллиарда долларов.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий между демократами и республиканцами по вопросу финансирования системы здравоохранения.

Трамп побил рекорд по общей продолжительности приостановок работы федерального правительства среди других американских лидеров, сообщило издание Axios.

