Над еще одним российским городом прозвучали взрывы

Shot: Не менее 15 взрывов раздалось над Волгоградом

В небе над Волгоградом раздалось не менее 15 взрывов, предварительно, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей российского города.

По словам очевидцев, взрывы звучат около часа. Яркие вспышки были видны в Красноармейском районе. Жители подчеркнули, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) летят на низкой высоте со стороны Волги. Официальной информации о количестве сбитых дронов в данный момент нет.

Ранее около восьми взрывов раздалось над Рязанью. Предварительно, средства ПВО отработали по БПЛА.