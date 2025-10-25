Россия
04:46, 25 октября 2025

Над еще одним российским городом прозвучали взрывы

Shot: Не менее 15 взрывов раздалось над Волгоградом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В небе над Волгоградом раздалось не менее 15 взрывов, предварительно, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей российского города.

По словам очевидцев, взрывы звучат около часа. Яркие вспышки были видны в Красноармейском районе. Жители подчеркнули, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) летят на низкой высоте со стороны Волги. Официальной информации о количестве сбитых дронов в данный момент нет.

Ранее около восьми взрывов раздалось над Рязанью. Предварительно, средства ПВО отработали по БПЛА.

