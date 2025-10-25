Над российским городом прозвучали взрывы

Shot: Около восьми взрывов прозвучало над Рязанью

Около восьми взрывов раздалось над Рязанью. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Очевидцы сообщили, что услышали 7-8 взрывов примерно в два часа ночи. Взрывы сопровождались вспышками в небе и гулом моторов. «От громких звуков сработали сигнализации у машин и тряслись стекла в рамах», — отмечает Shot.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

Ранее ночью беспилотные летательные аппараты попытались атаковать Ленинградскую область, но были сбиты в двух ее районах. Речь идет о нескольких беспилотниках.