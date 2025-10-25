Россия
БПЛА попытались атаковать Ленобласть

Дрозденко: ПВО сбили несколько БПЛА в 2 районах Ленобласти, пострадавших нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты попытались атаковать Ленинградскую область, но были сбиты в двух ее районах. Речь идет о нескольких беспилотниках, уточнил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА», — написал губернатор.

Дрозденко добавил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы.

До этого в Ленобласти объявляли сигнал воздушной опасности. Жителей предупредили, что скорость интернета может снизиться с 4G до 2G.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Санкт-Петербурге. В МЧС России по городу предостерегли жителей от выхода из дома и контакта с неизвестными предметами.

