Пьяный россиянин напал с тесаком на полицейских в Южной Корее

В Южной Корее задержали пьяного россиянина за нападение с тесаком на полицейских
Кадр: Telegram-канал SHOT

Пьяный россиянин напал с тесаком на полицейских в Южной Корее. Нападавшего задержали, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, россиянин бродил по району Сеула с тесаком в руках и размахивал им перед прохожими. Очевидцы вызвали полицию, приехавшие на место правоохранители попросили мужчину бросить оружие на землю, но тот не послушал их и начал им угрожать.

Полицейские применили к россиянину электрошокер, но он не сработал. Затем пошли в ход холостые патроны, но они не испугали мужчину. Тогда правоохранители выстрелили в россиянина боевыми патронами и в итоге смогли его задержать.

Задержанному предъявили обвинения в запугивании людей и воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей. В ходе проверки выяснилось, что мужчина был пьян. Также стало известно, что у него виза беженца.

Ранее сообщалось, что российский турист устроил дебош в баре Таиланда и попал в местную тюрьму. После этого он перестал выходить на связь с семьей.

