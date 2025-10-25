Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:02, 25 октября 2025Россия

Сбежавший громкий петух Гастон-Петя перебудил москвичей

В Саларьево поймали сбежавшего петуха Гастона-Петю, будившего горожан
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал «Московский Комсомолец»

Сбежавший в Саларьево петух Гастон-Петя перебудил москвичей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Птица вырвалась на свободу несколько дней назад и громко кукарекала ранним утром. Как пишет издание, поймать Гастона-Петю было нелегко — он уворачивался и стремительно убегал от горожан, пытавшихся добраться до него.

Недавно петуха удалось поймать, он помещен в курятник.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что сделал бункер для кур, чтобы до них не добрались хищники. «Первых моих кур съела лиса. После чего я сделал такой забетонированный бункер, чтобы [лиса] больше не рыла», — отметил доктор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лепс попал в больницу после скандального концерта, где он курил на сцене и матерился. Его выступления оказались под угрозой отмены

    Сбежавший громкий петух Гастон-Петя перебудил москвичей

    В Конгрессе США высказались о войне с Россией

    Отец Илона Маска посетил хоккейный матч в России

    В Раде раскритиковали Сырского из-за провалов ВСУ

    Рита Ора станцевала на камеру в ультракоротких шортах

    У дома в российском городе нашли беспилотник

    Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна в Татарстане

    Умер «русский голос» Голливуда Алексей Золотницкий

    В Малайзии броневики начали охранять подготовленный для Трампа отель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости