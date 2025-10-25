Сбежавший громкий петух Гастон-Петя перебудил москвичей

В Саларьево поймали сбежавшего петуха Гастона-Петю, будившего горожан

Сбежавший в Саларьево петух Гастон-Петя перебудил москвичей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Птица вырвалась на свободу несколько дней назад и громко кукарекала ранним утром. Как пишет издание, поймать Гастона-Петю было нелегко — он уворачивался и стремительно убегал от горожан, пытавшихся добраться до него.

Недавно петуха удалось поймать, он помещен в курятник.

