13:57, 25 октября 2025Силовые структуры

Полиция установит обстоятельства драки с палками и лопатами в московском ЖК

МВД: Полиция устанавливает участников и зачинщиков драки в ЖК «Прокшино»
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Московская полиция устанавливает участников и зачинщиков драки в ЖК «Прокшино» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В полиции обратили внимание на распространившееся в сети видео конфликта группы граждан на территории ЖК с применением палок и лопат. По факту происшествия поступил ряд обращений в службу 102.

Сейчас, уточнили в полиции, на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции, правоохранители устанавливают причины происшествия, участников и зачинщиков драки. По данному факту проводится проверка, добавили в ГУ МВД.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в драке принимали участие не менее 20 человек. Всего, говорит источник агентства, на место приехали пять машин полиции и одна карета скорой помощи.

Известно также о разбитых машинах. Участники драки кидались камнями, выбивали стекла на первых этажах домов.

В настоящее время известно о трех пострадавших. Местные жители предположили, что подрались мигранты, и жаловались на крики на «непонятном языке».

