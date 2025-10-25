Россия
02:38, 25 октября 2025

Появились подробности о взрыве в многоэтажке в Сочи

Mash: За сутки до взрыва в одной из квартир дома в Сочи произошла утечка газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Ребенка нашли под завалами после взрыва в многоэтажном жилом доме в Сочи, его увезли на машине скорой помощи. Подробности о случившемся раскрыл Telegram-канал Mash.

Утверждается, что за сутки до взрыва в одной из квартир произошла утечка газа, а работники пришли гораздо позже звонка жителей — днем, ближе к вечеру. По словам жителей, газовое оборудование в доме проверяли редко.

«При эвакуации все выбегали с сумками и чемоданами», — сообщает Mash.

О случившемся стало известно ранее 25 октября. По данным Telegram-канала Shot, взрыв на пятом этаже дома произошел примерно в 01:15 ночи на улице Тимирязева.

