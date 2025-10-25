Интернет и СМИ
17:47, 25 октября 2025Интернет и СМИ

Раскрыта прибыль бренда нижнего белья от блогера Лерчек

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бренд нижнего белья от блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, разорился, счета компании «Леани» заблокировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фирма, открытая Лерчек с родственницей Аней в 2021 году, так и не смогла стать успешной — согласно бухгалтерским отчетам прибыль своим владелицам она не принесла. Теперь к ним подают иски: долг за электричество достигает почти 100 тысяч рублей, за аренду — еще 412 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении Чекалиной начался процесс принудительного взыскания задолженности по ЖКХ, которая составила 6,7 тысячи рублей.

Сейчас она находится под домашним арестом. Ей предъявили обвинение в валютных преступлениях. По данным столичной прокуратуры, речь идет о переводе более 251,6 миллиона рублей за границу по подложным документам. Деньги были получены от продажи курсов фитнес-марафонов.

