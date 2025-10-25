Раскрыта прибыль бренда нижнего белья от блогера Лерчек

Бренд нижнего белья от блогера Лерчек разорился, счета фирмы заблокировали

Бренд нижнего белья от блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, разорился, счета компании «Леани» заблокировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фирма, открытая Лерчек с родственницей Аней в 2021 году, так и не смогла стать успешной — согласно бухгалтерским отчетам прибыль своим владелицам она не принесла. Теперь к ним подают иски: долг за электричество достигает почти 100 тысяч рублей, за аренду — еще 412 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении Чекалиной начался процесс принудительного взыскания задолженности по ЖКХ, которая составила 6,7 тысячи рублей.

Сейчас она находится под домашним арестом. Ей предъявили обвинение в валютных преступлениях. По данным столичной прокуратуры, речь идет о переводе более 251,6 миллиона рублей за границу по подложным документам. Деньги были получены от продажи курсов фитнес-марафонов.