09:46, 8 сентября 2025Силовые структуры

Блогеру Лерчек предъявили обвинение в валютных преступлениях

Блогеров Чекалиных обвинили в переводе денег за границу, они знакомятся с делом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогерам Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение в переводе валюты за границу по подложным документам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой и в особо крупном размере) УК РФ. Расследование в отношении бывших супругов завершено, они приступили к ознакомлению с материалами.

По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалины вместе с Романом Вишняком перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента, используя ложные данные об основаниях и целях таких переводов. Эти средства были получены от продажи через интернет курсов фитнес-марафонов.

Соучастник блогеров ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело выделено в отдельное производство.

