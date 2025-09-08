Блогеру Лерчек предъявили обвинение в валютных преступлениях

Блогеров Чекалиных обвинили в переводе денег за границу, они знакомятся с делом

Блогерам Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение в переводе валюты за границу по подложным документам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой и в особо крупном размере) УК РФ. Расследование в отношении бывших супругов завершено, они приступили к ознакомлению с материалами.

По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалины вместе с Романом Вишняком перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента, используя ложные данные об основаниях и целях таких переводов. Эти средства были получены от продажи через интернет курсов фитнес-марафонов.

Соучастник блогеров ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело выделено в отдельное производство.