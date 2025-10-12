Приставы начали принудительно взыскивать долг с российского блогера

ТАСС: Приставы принудительно взыскивают с блогера Лерчек долг по ЖКХ

В отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, начался процесс принудительного взыскания задолженности по ЖКХ. Она составила 6,7 тысячи рублей, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что медиаперсона вовремя не заплатила за жилую площадь, тепло и электроэнергию, а также коммунальные платежи. Мировой суд Москвы рассмотрел материалы и направил их в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). На их основании возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании.

Сейчас Чекалина находится под домашним арестом.

Ранее блогеру Лерчек предъявили обвинение валютных преступлениях. По данным столичной прокуратуры, речь идет о переводе более 251,6 миллиона рублей за границу по подложным документам. Деньги были получены от продажи курсов фитнес-марафонов.