05:33, 12 октября 2025Силовые структуры

Приставы начали принудительно взыскивать долг с российского блогера

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, начался процесс принудительного взыскания задолженности по ЖКХ. Она составила 6,7 тысячи рублей, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что медиаперсона вовремя не заплатила за жилую площадь, тепло и электроэнергию, а также коммунальные платежи. Мировой суд Москвы рассмотрел материалы и направил их в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). На их основании возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании.

Сейчас Чекалина находится под домашним арестом.

Ранее блогеру Лерчек предъявили обвинение валютных преступлениях. По данным столичной прокуратуры, речь идет о переводе более 251,6 миллиона рублей за границу по подложным документам. Деньги были получены от продажи курсов фитнес-марафонов.

