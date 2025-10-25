Ценности
18:33, 25 октября 2025Ценности

Рита Ора станцевала на камеру в ультракоротких шортах

Британская певица Рита Ора станцевала на камеру в ультракоротких шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница предстала напротив зеркала в черном топе на широких бретелях и ультракоротких неоновых шортах. При этом звезда продемонстрировала рельефный пресс.

В то же время она надела черные танцевальные туфли на невысоком каблуке. Вдобавок она повязала на голову черную бандану.

Ранее в октябре Рита Ора вышла в свет в прозрачном платье. Британская певица в откровенном образе посетила афтепати, организованную брендом Armani.

