Рита Ора станцевала на камеру в ультракоротких шортах

Британская певица и актриса Рита Ора станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница предстала напротив зеркала в черном топе на широких бретелях и ультракоротких неоновых шортах. При этом звезда продемонстрировала рельефный пресс.

В то же время она надела черные танцевальные туфли на невысоком каблуке. Вдобавок она повязала на голову черную бандану.

Ранее в октябре Рита Ора вышла в свет в прозрачном платье. Британская певица в откровенном образе посетила афтепати, организованную брендом Armani.