Спецпредставитель Путина заявил об интересе США к позиции России

Дмитриев: Администрация Трампа желает понять позицию России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа желает понять позицию Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при предыдущем президенте США Джо Байдене диалога между Москвой и Вашингтоном практически не было. Он добавил, что это создавало «опасную» ситуацию. Дмитриев отметил, что после прихода Трампа к власти к переговорам с РФ подключился его спецпосланник Стив Уиткофф, который на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным «не читал лекций по поводу позиции» Вашингтона и не указывал, что Москве следует делать.

Ранее Дмитриев заявил, что бывший президент США Джо Байден пытался нанести стратегическое поражение Москве и изолировать Россию, но потерпел неудачу.