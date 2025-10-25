Стало известно об уничтожении украинских разведчиков и их командира

РИА Новости: Разведчики ВСУ и их командир уничтожены в Харьковской области

Группа 54-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая придерживавшегося националистических идей командира 4-й группы специальной разведки Михаила Лебедева, были уничтожены. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские разведчики и их командир были уничтожены в Харьковской области.

«Командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54 ОРБ ВСУ штаб-сержант Лебедев Михаил Евгеньевич 13.11.1977 года рождения из Ровненской области ликвидирован в составе этой же группы», — добавил информатор.

Известно, что до специальной военной операции (СВО) России на Украине Лебедев воевал в АТО (так называемой антитеррористической операции) в составе добровольческих батальонов, разделяя националистические идеи.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ начало спешно укреплять оборону поселка Вильча в Харьковской области ранеными, присланными из госпиталей. Вильча — поселок городского типа, который располагается в трех километрах на юге от Волчанска.