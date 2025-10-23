ВСУ начали с помощью раненых укреплять оборону в Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало спешно укреплять оборону Вильчи в Харьковской области ранеными, присланными из госпиталей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование ВСУ в срочном порядке укрепляет оборонительные позиции в районе населенного пункта Вильча южнее Волчанска и перебрасывают личный состав спецрот, включая тех, кто находится в госпиталях после легких ранений», — рассказал собеседник агентства.

Вильча — поселок городского типа в Харьковской области. Он располагается в трех километрах на юге от Волчанска,

