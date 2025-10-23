Бывший СССР
ВСУ начали с помощью раненых укреплять оборону в Харьковской области

ВСУ начали спешно укреплять ранеными оборону Вильчи в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало спешно укреплять оборону Вильчи в Харьковской области ранеными, присланными из госпиталей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование ВСУ в срочном порядке укрепляет оборонительные позиции в районе населенного пункта Вильча южнее Волчанска и перебрасывают личный состав спецрот, включая тех, кто находится в госпиталях после легких ранений», — рассказал собеседник агентства.

Вильча — поселок городского типа в Харьковской области. Он располагается в трех километрах на юге от Волчанска,

Ранее стало известно, что российские войска устранили наемников из ЮАР, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что они были ликвидированы под Купянском Харьковской области.

