Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады

Трамп повысил торговые пошлины против Канады на 10 % из-за рекламы с Рейганом

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на десять процентов вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи бывшего лидера страны Рональда Рейгана по тарифам. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп призвал удалить рекламу и подчеркнул, что ее показ является мошенничеством.

«В связи с их серьезным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас», — объявил он.