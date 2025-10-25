Экономика
23:48, 25 октября 2025Экономика

Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на десять процентов вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи бывшего лидера страны Рональда Рейгана по тарифам. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп призвал удалить рекламу и подчеркнул, что ее показ является мошенничеством.

«В связи с их серьезным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас», — объявил он.

