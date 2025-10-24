Трамп обвинил соседей в мошенничестве

Трамп: Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу против пошлин

Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу против пошлин. Об этом на странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

В октябре в Онтарио решили запустить ролик стоимостью 75 миллионов долларов, где звучит отрывок из выступления экс-президента США Рональда Рейгана 1987 года о тарифах. Действующий лидер утверждает, что пошлины неэффективны в долгосрочной перспективе.

По словам Трампа, распространяя фейковую рекламу, где Рейган критикует пошлины, Канада повела себя недобросовестно. Поэтому он решил прекратить с соседями все торговые переговоры по возможному смягчению тарифов.

Президент подчеркнул, что тарифы «очень важны» для национальной безопасности и экономики США, а действия Оттавы — «вопиющие».

Летом 2025 года Трамп увеличил тарифные ставки для Канады с 25 до 35 процентов, объясняя эту меру контрабандой наркотика фентанила и ответными мерами со стороны Оттавы. Рассуждая о политике канадских властей Трамп заявил, что у США «есть все карты» и что Вашингтон располагает над Канадой экономической властью, которой американцы, однако, не хотели бы пользоваться.

С 1 сентября власти Канады решили отменить ответные импортные пошлины в отношении некоторых американских товаров. О

Речь идет о продукции, поставляемой в соответствии с положениями договора США, Канады и Мексики о свободной торговле USMCA, при этом тарифы на сталь, алюминий и автомобили будут сохранены, сказал глава правительства. «Мы интенсивно работаем с Соединенными Штатами над решением этих вопросов», — подчеркнул премьер-министр страны Марк Карни.