02:56, 25 октября 2025

В Британии заявили о новой тактике «коалиции желающих» против России

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Страны-члены «коалиции желающих» решила сменить тактику с помощи Украине на давление на Россию. Об этом заявила британская газета The Telegraph.

Отмечается, что с таким предложением выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Согласно его идее, «коалиция желающих» после заключения мирного соглашения отправит на Украину военный контингент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран «коалиции желающих» на встрече в Лондоне 24 октября обсудят гарантии безопасности для Киева.

