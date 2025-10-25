Силовые структуры
07:21, 25 октября 2025

В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

В уголовном деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

В уголовном деле о хищении денег у бойцов специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево появились новые фигуранты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Как уточнил собеседник агентства, в деле появились семь новых фигурантов.

«Суд в Москве удовлетворил ходатайства следствия об их аресте. Им вменяется участие в преступном сообществе», — сообщил он.

Ранее стало известно, что организованное преступное сообщество (ОПС) по хищению денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево состояло из нескольких групп: таксистов, «зазывал», «попрошаек», «спортсменов» и наводчиков, роль которых, по версии следствия, выполняли сотрудники патрульно-постовой службы.

