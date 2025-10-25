Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:15, 25 октября 2025Мир

В Германии призвали ограничить въезд молодых украинских мужчин в страну

Премьер Баварии призвал ограничить въезд молодых украинских мужчин в Германию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Koehler / www.imago-images.de / Global Look Press

Премьер Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью газете Bild призвал ограничить въезд молодых украинских мужчин в Германию.

«Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину», — отметил он.

Ранее в ФРГ заметили украинцев, которые ездят по стране на автомобилях Porsche золотого цвета. По мнению члена Германской коммунистической партии Штефана Натке, машины были куплены на деньги, собранные Западом в качестве военной помощи для Киева.

До этого в немецком ХСС потребовали прекратить выплаты пособий («бюргергельд») украинцам призывного возраста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США отказались поддержать Украину в ООН. Какие страны присоединились к антироссийскому заявлению Киева?

    Раскрыто число пострадавших и жертв после взрыва газа в многоэтажке в Сочи

    Богомаз раскрыл число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО

    Будущее рубля после решения по ставке спрогнозировали

    Над российским городом прозвучали взрывы

    Собянин сообщил о ликвидации еще одного беспилотника

    В российском регионе уничтожили четыре БПЛА

    В Германии призвали ограничить въезд молодых украинских мужчин в страну

    Депутат Рады выдвинул серьезное обвинение против Зеленского

    В США призвали не испытывать терпение России провокациями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости