В отношениях России и Индии заметили изменения после угроз Трампа

Times: Новые пошлины Трампа изменили отношения РФ и Индии, еще больше укрепив их
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Новые пошлины американского лидера Дональда Трампа и давление на Индию изменили ее отношения с Россией. Отмечается, что страны только еще сильнее сблизились, об этом сообщает британская газета The Times.

«После объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин пророссийское лобби в Индии набирает силу», — отмечается в статье.

Угрозы главы Белого дома лишь укрепили пророссийские настроения в Индии, такое мнение выразил профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлал Неру Раджан Кумар. В то же время между Вашингтоном и Нью-Дели наблюдается серьезный дефицит доверия. Его невозможно восстановить, пока Трамп является американским президентом, убежден эксперт.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что страна ведет переговоры с США по поводу торгового соглашения, но не намерена заключать сделок под дулом пистолета. Он подчеркнул, что Нью-Дели смирился с пошлинами и ищет способы справиться с этим вызовом.

