В российском регионе после атаки БПЛА загорелась ЛЭП

Губернатор Бочаров: В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелась ЛЭП
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Новониколаевском районе загорелась линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал правительства российского региона.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — рассказал Бочаров.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили дроны в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.

