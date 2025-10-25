В российском регионе после атаки БПЛА загорелась ЛЭП

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Новониколаевском районе загорелась линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал правительства российского региона.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — рассказал Бочаров.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили дроны в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.