06:02, 25 октября 2025

В российском регионе рассказали о ночной атаке ВСУ

Губернатор Слюсарь: Ночью ВСУ атаковали несколько районов Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 октября предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, силы ПВО уничтожили дроны в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.

«Никто из людей не пострадал. Из-за падения фрагментов загорелась трава на окраине Донецка. Огонь был оперативно потушен», — добавил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в небе над Волгоградом раздалось не менее 15 взрывов, предварительно, работают средства противовоздушной обороны. Жители подчеркнули, что беспилотные летательные аппараты летят на низкой высоте со стороны Волги.

