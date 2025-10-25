В российском регионе уничтожили БПЛА

Губернатор Миляев: Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Тульской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 октября уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 24 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать Россию и выпустили по регионам еще два десятка дронов.

Над Брянской областью сбили 11 беспилотников, над Тульской — 6, над Калужской — 4, над Тверской — 3, над Новгородской — 1. Других данных о ситуации не приводится.