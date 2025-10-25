Россия
В Россию пришел опасный подростковый тренд «разбиватель черепа»

В Россию пришел опасный подростковый челлендж под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). На это обратил внимание Telegram-канал «112».

Отмечается, что одно из первых видео тренда было снято в Венесуэле семь лет назад. Суть челленджа заключается в том, что два человека выбивают ноги из-под третьего во время прыжка, заставляя его упасть. Иностранные СМИ утверждают, что за несколько лет в больницы обратились сотни подростков из Северной Америки, а в Бразилии был зафиксирован смертельный случай в результате опасной игры.

«В Курганской области в начале октября семиклассник попал в больницу с травмой позвоночника. А в Улан-Удэ девочка, получив подножку, упала и сильно ударилась головой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России после поступка школьника из Омска может появиться опасный для молодежи тренд.

