17:33, 25 октября 2025Экономика

Ворона в Москве поиграла с воздушным шаром и попала на видео

Ворона играла с воздушным шаром на одной из московских улиц
Мария Черкасова

На одной из московских улиц серая ворона решила поиграть с воздушным шаром. Видео опубликовал Telegram-канал «Москвач».

На кадрах видно, что птица перемещает клювом воздушный шар, в какой-то момент он лопается.

Ранее в подмосковном Королеве ворона решила устроить себе катание с горки. В качестве горки птица использовала лобовое стекло припаркованного автомобиля. Ворона забиралась на крышу, затем садилась на кусок картона и съезжала вниз. Затем птица брала картонку в клюв и снова залетала на крышу, чтобы повторно скатиться вниз.

Тем временем москвичам посоветовали подкармливать птиц, зимующих в столице, с осени.

