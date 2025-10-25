Бывший СССР
06:12, 25 октября 2025

Возникший после атаки российских ракет пожар в Киеве попал на видео

Российские ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру Киева, начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российские ракеты атаковали Киев. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По предварительным данным, атакована энергетическая инфраструктура. Возникший после удара российских ракет пожар в украинской столице попал на видео.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков.

