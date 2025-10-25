Культура
16:49, 25 октября 2025Культура

Запашный раскрыл правду об изменах жене и внебрачном ребенке

Любовница родила сына дрессировщику Аскольду Запашному
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный впервые раскрыл правду об изменах жене и внебрачном ребенке от любовницы. Признание он сделал в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

В сентябре Запашный развелся с женой Эллен. Кудрявцевой он признался, что разводу предшествовал роман с коллегой по цирку по имени Диана. Отношения с Дианой завязались на гастролях, и дрессировщик считал, что между ним и женщиной вспыхнули настоящие чувства. Любовница родила артисту сына.

Запашный уверяет, что о новых отношениях рассказал жене практически сразу. «Планировал, что мы каким-то образом решим этот вопрос. Вместе определим, каким образом дальше будут строиться наши отношения, чтобы при этом не пострадали дети», — поделился он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о причинах разводов среди звездных пар. По мнению медиаменеджера, союз между творческими людьми редко бывает продолжительным, так как «две творческие личности в одном браке начинают друг друга съедать».

