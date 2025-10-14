Культура
13:02, 14 октября 2025

Причины частых разводов среди звездных пар объяснили

Пригожин заявил, что брак между творческими людьми редко бывает продолжительным
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о причинах разводов среди звездных пар. Его цитирует Общественная служба новостей.

По мнению медиаменеджера, союз между творческими людьми редко бывает продолжительным, так как «две творческие личности в одном браке начинают друг друга съедать». «Кто-то всегда пытается перетащить одеяло на себя. У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнер. И такой дисбаланс начинает постепенно разрушать крепость под названием брак», — объяснил он.

Пригожин также добавил, что влияние на отношения звезд оказывают медиа. «Где-то услышали о чьей-то измене и тут же в печать отправляют, не проверив даже, насколько данная информация соответствует истине. А ведь это тоже очень сильно влияет на пару, появляются грязные сплетни, которые подпитываются прессой и блогерами», — добавил продюсер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал возможную причину развода рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и популярной блогерши Оксаны Самойловой.

