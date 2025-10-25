Мир
23:37, 25 октября 2025Мир

В США обратились с призывом к Зеленскому

NI: Сделка Киева с Saab по производству систем ПВО не изменит ситуацию на фронте
Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Сделка Украины с компанией Saab по совместному производству систем противовоздушной обороны (ПВО) — это лишь попытка президента Украины Владимира Зеленского создать видимость бурной деятельности для западных спонсоров, пишет американский журнал The National Interest (NI).

Эксперты обратились с призывом к Киеву. По их словам, не надо пытаться уловками удержать президента США Дональда Трампа в «провальном крестовом походе под названием конфликт на Украине».

«Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад», — говорится в статье. По мнению специалистов, сделки Украины по вооружениям не изменят ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось, что Зеленский не добился немедленных поставок истребителей Gripen.

