Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию

ЦТАК: Глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию

Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств этих стран.

Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын высказывался о дружбе страны с Россией, находящейся на пике. До этого Ким Чен Ын встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, прибывшим в Пхеньян во главе российской делегации по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.