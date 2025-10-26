Горящий после налета «Гераней» поезд с техникой ВСУ сняли на видео

Поезд с техникой ВСУ загорелся в Сумской области после налета «Гераней»

Горящий после налета «Гераней» в Сумской области поезд с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что состав поразили в районе населенного пункта Черноплатово. На записи видно густой дым и пламя, охватившие локомотив.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 беспилотников над тремя регионами страны. Уточняется, что дроны были сбиты с 11:00 до 16:00 по московскому времени в воскресенье, 26 октября.