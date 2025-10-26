Лавров оценил готовность России проявить гибкость в переговорах

Лавров: У заинтересованных понять позицию РФ всегда есть возможность приехать

У лидеров стран, заинтересованных лучше понять позицию России, всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их волнует. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос во время интервью YouTube-каналу «Ультраханг», оценил готовность страны проявить гибкость в переговорах.

«Это все обсуждается в самых разных форматах», — заявил дипломат, говоря о гибкости российских условий для переговоров.

По его словам, этот вопрос всегда затрагивается президентом России Владимиром Путиным во время бесед как с журналистами, так и с мировыми лидерами, в том числе президентом США Дональдом Трампом.

«Путин регулярно затрагивал этот вопрос при встречах с президентом США, премьер-министром Венгрии, премьер-министром Словакии и всеми теми, кто заинтересован лучше понять позицию России», — добавил Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что организацией встречи Трампа и Путина будут заниматься Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Несмотря на то, что конкретики по этому вопросу пока нет, президенты РФ и США настроены на переговоры.