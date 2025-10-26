Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:34, 26 октября 2025Россия

Лавров оценил готовность России проявить гибкость в переговорах

Лавров: У заинтересованных понять позицию РФ всегда есть возможность приехать
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У лидеров стран, заинтересованных лучше понять позицию России, всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их волнует. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос во время интервью YouTube-каналу «Ультраханг», оценил готовность страны проявить гибкость в переговорах.

«Это все обсуждается в самых разных форматах», — заявил дипломат, говоря о гибкости российских условий для переговоров.

По его словам, этот вопрос всегда затрагивается президентом России Владимиром Путиным во время бесед как с журналистами, так и с мировыми лидерами, в том числе президентом США Дональдом Трампом.

«Путин регулярно затрагивал этот вопрос при встречах с президентом США, премьер-министром Венгрии, премьер-министром Словакии и всеми теми, кто заинтересован лучше понять позицию России», — добавил Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что организацией встречи Трампа и Путина будут заниматься Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Несмотря на то, что конкретики по этому вопросу пока нет, президенты РФ и США настроены на переговоры.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о достижении целей России на Украине

    Толпа подростков напала на россиянина возле магазина

    Лавров оценил готовность России проявить гибкость в переговорах

    Лавров рассказал об очень важном заявлении Трампа

    44-летняя Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria's Secret

    В США допустили отказ от введения пошлин в отношении Китая

    Заблокировавшего российскую заправку тигра записали на видео

    В Великобритании прозвучали угрозы в адрес Зеленского

    Горящий после налета «Гераней» поезд с техникой ВСУ сняли на видео

    Спрогнозировано будущее ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости