Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:01, 26 октября 2025Бывший СССР

ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки в Харьковской области

Марочко: ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России давят на дислоцированные у Ковшаровки Харьковской области подразделения украинской армии на фронте шириной в 10 километров, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские солдаты отступили с части позиций на участке Песчаное — Глушковка. «За текущую неделю была существенно увеличена так называемая серая зона. По сути, наши военнослужащие выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций и подровняли линию боевого соприкосновения», — подчеркнул он.

Марочко добавил, что нехватка сил и средств у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позитивно влияет на продвижение сил РФ у Ковшаровки.

Ранее в Харьковской области были уничтожены разведчики ВСУ и их командир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не собираюсь тратить время зря». Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    Трампа заподозрили в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото

    Экс-депутат Рады рассказала о «мясниках» в украинской армии

    Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot

    ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки в Харьковской области

    Россиян предупредили о мошенничестве на фоне уплаты налогов

    Российские военные нанесли удары по ветрогенераторам в Краматорске

    Раскрыты подробности об афере с квартирой Долиной

    Украинцам предрекли трудности с отоплением этой зимой

    Прокурор Парижа рассказала о расследовании ограбления Лувра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости