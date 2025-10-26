Мобилизованного украинца нашли избитым после отправки в часть

В Киевской области мать нашла мобилизованного сына на улице с тяжелыми травмами

В Киевской области женщина обнаружила своего мобилизованного сына лежащим на улице с тяжелыми травмами и признаками амнезии. Ранее в военкомате ей заявили, что мужчину отправили служить в Белую Церковь, однако на месте его не оказалось. Об этом сообщают РИА Новости.

Пострадавший, 27-летний Роман из села Тараща, был найден в чужой одежде и доставлен в реанимацию с сотрясением мозга, множественными ушибами и потерей памяти. В последнее время Украина сталкивается с острой нехваткой личного состава, а сообщения о насильственной мобилизации и жестком обращении с призывниками вызывают все больше общественных протестов.

Ранее сообщалось, что на западе Украины мужчина выпрыгнул из окна военкомата и выжил, получив переломы ног.