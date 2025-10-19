Бывший СССР
Стало известно о прыжке украинца из окна военкомата

Мужчина выпрыгнул из окна военкомата на западе Украины, его госпитализировали
Сергей Истомин
Мужчина выпрыгнул из окна военкомата на западе Украины, его госпитализировали. Об этом стало известно Telegram-каналу «Политика Страны».

По сведениям издания, горожанин приземлился на асфальт и выжил. Его с переломами ног забрали в больницу. В каком именно городе случился инцидент, журналисты не уточнили.

До этого сообщалось, что мобилизованного украинца не удалось спасти после приступа эпилепсии. Ранее на Украине повторно мобилизовали вернувшегося из плена солдата. Это событие разворачивалось в Харькове. Пострадавший написал заявление на сотрудников военкомата, однако власти уверены, что у него не выйдет добиться справедливости.

