РИАН: В Харькове повторно мобилизовали вернувшегося из плена военного

На Украине разгорелся новый конфликт, связанный с мобилизацией. В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали военнослужащего, который ранее вернулся из плена. Об этом сообщает РИА Новости (РИАН) со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Харькове произошла потасовка между работниками ТЦК и бывшим военнослужащим ВСУ, которого хотели "бусифицировать" несмотря на то, что последний вернулся из плена и, согласно нормам международного права, не должен идти в армию», — говорится в материале. Однако тот факт, что действия сотрудников ТЦК противоречит международному праву, их не остановил — к бывшему военнослужащему применили силу и доставили в здание ТЦК.

Пострадавший уже написал заявление на сотрудников военкомата, но на Украине считают, что у него не выйдет добиться справедливости. При этом собеседник РИАН допустил, что мобилизованного отпустят, однако это никак не повлияет на общую картинку, и сотрудники ТЦК продолжат «вылавливать на улицах всех подряд».

Ранее один из мобилизованных в ВСУ рассказал, что ТЦК забирают больных туберкулезом, наркоманов и бомжей.