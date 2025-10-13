Бывший СССР
Мобилизованный украинец умер от приступа эпилепсии

Мобилизованный украинец умер от приступа эпилепсии в черкасском ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Сотрудники украинского военкомата принудительно мобилизовали эпилептика, он умер в автобусе в ожидании прохождения медкомиссии. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

Как отметил источник, в черкасском территориальном центре комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) умер мобилизованный. Он не дождался медицинской комиссии, при этом причиной смерти официально назвали удар головой об асфальт, подчеркнул он.

«Его сутки удерживали в ТЦК, а на следующий день отправили на медкомиссию, где он скоропостижно скончался», — добавил источник.

Ранее на Украине повторно мобилизовали вернувшегося из плена солдата.

