Из жизни
14:30, 26 октября 2025

Мужчина нашел огромный клад древнеримских монет и скрывал его восемь лет

В Германии мужчина нашел древнеримский клад и скрывал его восемь лет
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tomasz Majchrowicz / Shutterstock / Fotodom

Житель Германии нашел огромный клад древнеримских монет в Нижней Саксонии и скрывал его от властей восемь лет. Об этом сообщает Live Science.

Мужчина случайно обнаружил монеты, когда искал ценности при помощи металлоискателя в районе деревни Борсум с 2017 года. Так как немец занимался раскопками нелегально, он не стал сообщать об этом властям. Только в апреле кладоискатель решил обо всем рассказать.

В октябре на место находки отправились археологи и откопали еще больше монет, возрастом 2000 лет. Общее количество артефактов составило около 450 штук. Это один из крупнейших древнеримских кладов, найденных в Нижней Саксонии. Монеты относятся к периоду ранней Римской империи. Они были отчеканены в I веке нашей эры, вскоре после падения республики. Ученым еще предстоит установить, как они попали на эту территорию.

Нашедший клад мужчина после общения с археологами прошел специальные курсы по работе с металлоискателями и теперь может заниматься поисками ценностей официально. Дело о сокрытии сокровищ против него прекратили за истечением срока давности.

Ранее сообщалось, что житель Швеции случайно нашел 20 тысяч средневековых монет. Мужчина копал червей для рыбалки, когда обнаружил клад.

