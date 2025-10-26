Мужчина нашел огромный клад древнеримских монет и скрывал его восемь лет

Житель Германии нашел огромный клад древнеримских монет в Нижней Саксонии и скрывал его от властей восемь лет. Об этом сообщает Live Science.

Мужчина случайно обнаружил монеты, когда искал ценности при помощи металлоискателя в районе деревни Борсум с 2017 года. Так как немец занимался раскопками нелегально, он не стал сообщать об этом властям. Только в апреле кладоискатель решил обо всем рассказать.

В октябре на место находки отправились археологи и откопали еще больше монет, возрастом 2000 лет. Общее количество артефактов составило около 450 штук. Это один из крупнейших древнеримских кладов, найденных в Нижней Саксонии. Монеты относятся к периоду ранней Римской империи. Они были отчеканены в I веке нашей эры, вскоре после падения республики. Ученым еще предстоит установить, как они попали на эту территорию.

Нашедший клад мужчина после общения с археологами прошел специальные курсы по работе с металлоискателями и теперь может заниматься поисками ценностей официально. Дело о сокрытии сокровищ против него прекратили за истечением срока давности.

