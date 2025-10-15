Искавший червей мужчина нашел 20 тысяч средневековых монет

В Швеции рыбак нашел клад со средневековыми монетами, когда копал червей

В Швеции рыбак нашел древние монеты, пока копал червей. Об этом сообщает Live Science.

Мужчина, который искал червей для наживки на дачном участке под Стокгольмом, неожиданно обнаружил клад раннего Средневековья. Он нашел около 20 тысяч серебряных монет XII века общим весом около шести килограммов. Они были спрятаны в медном котле.

«Это, вероятно, один из крупнейших кладов с серебром периода раннего Средневековья, когда-либо найденных в Швеции», — заявила антиквар София Андерссон. Среди монет, которые мужчина уже передал властям, присутствуют редкие экземпляры с именем короля Кнута Эрикссона и уникальные «епископские монеты» с изображением священнослужителя с посохом.

Директор Стокгольмского музея средневековья Лин Аннербек отметила, что клад представляет особую ценность, поскольку «у нас нет других средневековых сокровищ из Стокгольма». Согласно шведскому законодательству, государство выплатит мужчине вознаграждение за переданные артефакты.

Ранее в Израиле мужчина нашел византийский клад около Тивериадского озера. Он исследовал с металлоискателем склон Голанских высот в районе древнего города Гиппос и наткнулся на золотые монеты.