Кладоискатель-любитель нашел десятки византийских золотых монет и украшений

В Израиле кладоискатель-любитель нашел 97 византийских монет VI-VII веков

В Израиле мужчина нашел византийский клад около Тивериадского озера. Об этом сообщает Live Science.

Неожиданное открытие сделал кладоискатель-любитель Эди Липсман в конце июля. Он исследовал с металлоискателем склон Голанских высот в районе древнего города Гиппос и наткнулся на золотые монеты. «Прибор сработал, и я не мог поверить своим глазам. Монеты полезли из земли одна за другой», — рассказал Липсман.

Позже к поискам подключились археологи. Всего они нашли 97 византийских монет VI-VII веков нашей эры. На них были отчеканены профили императоров Восточной Римской империи начиная с Юстиниана Великого и заканчивая Ираклием I. Там же были найдены десятки золотых украшений того же исторического периода. Все находки были в отличном состоянии.

Причину, по которой кто-то решил зарыть в землю целое состояние, пока установить не удалось. Археологи предположили, что это могло произойти в 614 году, когда в Византийскую Палестину вторглась армия Сасанидов. Тогда многие состоятельные граждане прятали свои сбережения, чтобы уберечь их от захватчиков.

Пока с кладом работают историки. Когда его выставят на всеобщее обозрение, неизвестно.

