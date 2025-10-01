Украшения из комиссионки за 1800 рублей оказались средневековыми сокровищами

В канадской комиссионке нашли средневековые кольца, продававшиеся за 30 долларов

Посетитель комиссионного магазина в канадской провинции Британская Колумбия обнаружил, что продававшиеся там за 30 канадских долларов (около 1800 рублей) кольца и медальоны являются средневековыми сокровищами. Об этом пишет What’s The Jam.

На артефакты обратил внимание мужчина, который зашел в комиссионку в городе Чилливак. Посетитель, изучавший археологию, сказал владельцам магазина, что они пытаются продать за копейки предметы, потенциально имеющие историческую ценность.

Администрация магазина обратилась к экспертам Университета Саймона Фрейзера, которые провели оценку. Оказалось, что 11 колец и два медальона были изготовлены в Средневековье. Владельцы магазина пожертвовали древние украшения университету. Пока клад поместили в музей. Он будет подробно изучен в 2026 году. Сотрудники факультета гуманитарных наук и археологии заявили, что понадобится некоторое время, чтобы установить происхождение колец.

Ранее сообщалось, что сокровище возрастом 1,9 тысячи лет обнаружили в руинах древнего дома в Румынии. Исторические артефакты были изготовлены древнеримскими мастерами.