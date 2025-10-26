Россия
12:55, 26 октября 2025Россия

Над российскими регионами уничтожили 18 беспилотников

Минобороны: Над Белгородской и Брянской областями уничтожили 18 беспилотников
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над двумя российскими регионами — речь идет о Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Уточняется, что дроны были сбиты с 8:00 по 11:00 по московскому времени 26 октября. 17 из них уничтожили над Белгородской областью, а один — над Брянской.

В ночь на 25 октября средства ПВО также сбивали летевшие на Москву беспилотники. 24 октября в двух аэропортах Москвы вводили ограничения на полеты — речь идет об авиагаванях Домодедово и Жуковский.

