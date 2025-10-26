Над российскими регионами за ночь уничтожили 82 беспилотника

Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 25 на 26 октября уничтожили над регионами России 82 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В частности, 30 украинских дронов были сбиты над территорией Брянской области, 26 — над Тульской областью, семь — над Черным морем, по четыре — над акваторией Азовского моря, Краснодарским краем и Рязанской областью. Три беспилотника уничтожили над Ростовской областью, два — над Московским регионом и по одному над Курской и Липецкой областями.

Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку беспилотников и назвал их количество. Губернатор уточнил, что пострадавших нет, здания и инфраструктура не получили повреждений.

