15:40, 26 октября 2025

Нейросеть спасла россиянина от алкогольного психоза

В Петербурге нейросеть посоветовала мужчине вызвать врача
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lutz Wallroth / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге нейросеть посоветовала мужчине вызвать врача. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 27-летний Александр в течение пяти дней постоянно употреблял алкогольные напитки. После этого у него начались судороги, проблемы с дыханием и появились проблемы с памятью.

Тогда мужчина решил обратиться за консультацией к искусственному интеллекту, который, приняв во внимание все симптомы, посоветовал срочно обратиться в скорую. Сейчас Александра положили в больницу для прохождения лечения, у него начался алкогольный психоз.

Ранее сообщалось, что Сбер на конференции «Больше чем обучение» рассказал о перспективах ИИ в образовании.

