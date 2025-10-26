Нейросеть спасла россиянина от алкогольного психоза

В Петербурге нейросеть посоветовала мужчине вызвать врача

В Санкт-Петербурге нейросеть посоветовала мужчине вызвать врача. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 27-летний Александр в течение пяти дней постоянно употреблял алкогольные напитки. После этого у него начались судороги, проблемы с дыханием и появились проблемы с памятью.

Тогда мужчина решил обратиться за консультацией к искусственному интеллекту, который, приняв во внимание все симптомы, посоветовал срочно обратиться в скорую. Сейчас Александра положили в больницу для прохождения лечения, у него начался алкогольный психоз.

