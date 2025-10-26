Интернет и СМИ
10:55, 26 октября 2025

Рост Николая Дроздова снова уменьшился из-за остеопороза

Рост 88-летнего Дроздова уменьшился еще на восемь сантиметров из-за остеопороза
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рост известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова продолжает уменьшаться из-за тяжелого остеопороза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, телезвезда за год потерял еще восемь сантиметров своего роста, который теперь составляет 162 сантиметра вместо прежних 180. Также у Дроздова деформируются кости, а позвоночник оседает. 88-летняя легенда «В мире животных» жалуется на сильные боли в суставах и деформацию спины.

Также издание отмечает, что Дроздов продолжает бороться с онкологией: проходит курсы противоопухолевой терапии и наблюдается у врачей.

Ранее стало известно, что телеведущий Николай Дроздов не может подниматься с кровати из-за хирургического вмешательства.

