Боец ВСУ вернулся в блиндаж и попал в плен

Боец ВСУ попал в плен, вернувшись в занятый российскими военными блиндаж
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЮжный военный округ (ЮВО)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинский военнослужащий попал в плен, вернувшись в блиндаж, который уже был занят российскими военными, рассказал боец Южного военного округа (ЮВО) с позывным Акуленок. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил российский военный, они взяли в плен двоих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили МК-19.

«Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему», — добавил он.

Пленные украинские бойцы рассказали, что были насильно призваны прямо со своих рабочих мест и без необходимого обучения отправлены на фронт в качестве «пушечного мяса».

Ранее сообщалось, что брошенные в Харьковской области солдаты ВСУ намерены сдаться в плен.

