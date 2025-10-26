Пьяная российская актриса устроила скандал в аэропорту и поранила руку

Mash: Российская актриса Анна Уколова устроила скандал в Шереметьево

Пьяная российская актриса Анна Уколова устроила скандал в московском аэропорту Шереметьево и поранила руку, пока пыталась добраться до такси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 47-летняя Уколова прибыла в столицу из Калининграда. По пути к выходу из авиагавани женщина постоянно падала, из-за чего рассекла руку. Ей пришли на помощь попутчицы с того же самолета — они позвали медиков. Очевидцы отметили, что от артистки пахло алкоголем.

Более того, Уколова вела себя неадекватно и кричала на весь терминал, используя нецензурную лексику.

