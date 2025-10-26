Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:58, 26 октября 2025Путешествия

Пьяная российская актриса устроила скандал в аэропорту и поранила руку

Mash: Российская актриса Анна Уколова устроила скандал в Шереметьево
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Анна Уколова

Анна Уколова. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пьяная российская актриса Анна Уколова устроила скандал в московском аэропорту Шереметьево и поранила руку, пока пыталась добраться до такси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 47-летняя Уколова прибыла в столицу из Калининграда. По пути к выходу из авиагавани женщина постоянно падала, из-за чего рассекла руку. Ей пришли на помощь попутчицы с того же самолета — они позвали медиков. Очевидцы отметили, что от артистки пахло алкоголем.

Более того, Уколова вела себя неадекватно и кричала на весь терминал, используя нецензурную лексику.

Ранее россиянин устроил дебош в самолете, прилетевшем из Апатитов в московский аэропорт Шереметьево. После приземления на борту началась драка. Один из пассажиров напал на попутчика, который не уступил ему место, и обозвал его узкоглазым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсека НАТО высмеяли после слов Путина о «Буревестнике»

    У признанного годным украинца случился приступ в ТЦК

    «Локомотив» потерял очки в матче РПЛ с «Акроном»

    Пьяная российская актриса устроила скандал в аэропорту и поранила руку

    В Госдуме высказались об увольнении учителей за фото в соцсетях

    Сразу 16 сотрудников ТЦК и полиции стали участниками принудительной мобилизации украинца

    Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США

    На концерте российского певца произошла массовая драка

    В России высказались о желании Трампа урегулировать все конфликты в мире

    Мужчина нашел огромный клад древнеримских монет и скрывал его восемь лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости