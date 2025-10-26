Россия начала операцию по погружению Украины во тьму

The Economist: РФ проводит операцию по погружению Украины во тьму перед зимой

Россия проводит «молниеносную операцию по погружению Украины во тьму» в преддверии зимы. Об этом сообщает журнал The Economist.

В статье говорится, что Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по электросетям и системам газоснабжения. Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что Украине может не хватить электричества и газа зимой. В стране будет больше энергетических трудностей этой зимой по сравнению с прошлым годом, но вряд ли ситуация дойдет до критического уровня, отметил он.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко назвал положение Украины перед предстоящей зимой тяжелым. Это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты, указал он.