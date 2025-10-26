Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:38, 27 октября 2025Бывший СССР

Россия начала операцию по погружению Украины во тьму

The Economist: РФ проводит операцию по погружению Украины во тьму перед зимой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Россия проводит «молниеносную операцию по погружению Украины во тьму» в преддверии зимы. Об этом сообщает журнал The Economist.

В статье говорится, что Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по электросетям и системам газоснабжения. Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что Украине может не хватить электричества и газа зимой. В стране будет больше энергетических трудностей этой зимой по сравнению с прошлым годом, но вряд ли ситуация дойдет до критического уровня, отметил он.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко назвал положение Украины перед предстоящей зимой тяжелым. Это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты, указал он.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

    Бывший премьер-министр России высказался об угрозах ударов Tomahawk

    В России оценили способность западных систем ПРО справиться с «Буревестником»

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших в сторону Москвы дронов

    Жители дома в Донецке срочно покинули квартиры после удара ВСУ

    В США назвали необычную причину ввода санкций против России

    В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности

    В Венесуэлу прибыл российский самолет с неизвестным грузом

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в ультракороткой юбке

    Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости